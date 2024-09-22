Российские войска нанесли авиаудар по ВСУ под Курском: главное за сутки

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области, Запад планирует превратить Украину в таран против России, несколько стран ООН призвали включить в Совбез новые государства.
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