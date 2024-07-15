Под контролем: распространение огня в Краснодарском крае остановлено

В Краснодарском крае сегодня назвали причину сильнейшего пожара, который за минувшие сутки уничтожил более 60 гектаров реликтового леса, десятки строений на территории шести туристических баз и стал причиной эвакуации почти 500 туристов.
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