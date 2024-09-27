Есть ли у вас на самом деле чувство юмора? Проверьте себя с помощью вот этого теста

В нем двенадцать вопросов, по одному на каждый день недели и пять запасных! фото: фильм «Бриллиантовая рука (1968) В Академии наук вас умоляют завещать им ваше чувство юмора для исследований? Анекдоты, завидев вас, лопаются от гордости — вы знаете их как облупленных? Словом, считаете себя заправским шутником? А давайте проверим, так ли это!Вот двенадцать вопросов из архивов популярнейшей смешной телепередачи «Сто к одному».