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Есть ли у вас на самом деле чувство юмора? Проверьте себя с помощью вот этого теста

Есть ли у вас на самом деле чувство юмора? Проверьте себя с помощью вот этого теста

В нем двенадцать вопросов, по одному на каждый день недели и пять запасных! фото: фильм «Бриллиантовая рука (1968) В Академии наук вас умоляют завещать им ваше чувство юмора для исследований? Анекдоты, завидев вас, лопаются от гордости — вы знаете их как облупленных? Словом, считаете себя заправским шутником? А давайте проверим, так ли это!Вот двенадцать вопросов из архивов популярнейшей смешной телепередачи «Сто к одному».

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