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Энтони в Китае встретил старший помощник младшего дворника

Энтони в Китае встретил старший помощник младшего дворника

Пришло видео встречи Секретаря Госдепа США в Китае, а на нем Блинкена встречает  просто глава местного управления внешних связей Кун Фу-ань孔福安, да, по статусу он в ранге вице-мэра, но это даже не вице-мэр, и тем более не мэр.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Если только трёхколёсный с задним приводом, как они любят!.. 😂😂😂
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16 час.
Наиль Бакиров
Старший помощник , третьего заместителя младшей технички - это слишком триумфально для этого подпиносника , его стоило встретить просто плакатом , с нарисованным средним пальцем !!! 👉👌🤣🤣🤣
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13 час.
Elena Dmitrieva
Когда Штаты поймут, что они никому неинтересны со своими угрозами и требованиями?  Есть там хоть один здравомыслящий политик, не чувствующий себя пупом Земли?
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1 час.

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