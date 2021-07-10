Умер экс-рекордсмен НХЛ по штрафному времени Брайан Уотсон

НХЛ сообщила о смерти бывшего защитника Брайана «Багси» Уотсона в возрасте 78 лет. В качестве игрока он провел в лиге 16 сезонов, выступая за «Монреаль», «Детройт», «Окленд», «Вашингтон», «Питтсбург» и «Сент-Луис».
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