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Умер экс-рекордсмен НХЛ по штрафному времени Брайан Уотсон

НХЛ сообщила о смерти бывшего защитника Брайана «Багси» Уотсона в возрасте 78 лет.  В качестве игрока он провел в лиге 16 сезонов, выступая за «Монреаль», «Детройт», «Окленд», «Вашингтон», «Питтсбург» и «Сент-Луис».

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