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Царьград

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Замедление СВО. После Угледара русских ждёт новое испытание. Офицер рассказал о секретных отчётах

Замедление СВО. После Угледара русских ждёт новое испытание. Офицер рассказал о секретных отчётах

Американские аналитики прогнозируют замедление армии России после взятия Угледара. Русский офицер рассказал, как обстоят дела на самом деле.

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Комментарии
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я я
Гадалка гадала!
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10 час.
тн
татьяна неструева
еще замедление .куда еще . и так стоим на месте  . люди гибнут  а стоим почти на месте  . посмотрите  карту  .
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7 час.

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