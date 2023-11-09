На Урале две девушки похитили 54-летнюю женщину, избили и заставили ее рыть себе могилу

Уголовное дело по этому инциденту уже находится на рассмотрении в суде.В Челябинской области две девушки 18 и 23 лет похитили 54-летнюю женщину, избили ее и вынудили рыть своей себе могилу в лесу Каслинского района.
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