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Как Трамп может вернуть зарвавшегося Зеленского «обратно в стойло»?

Как Трамп может вернуть зарвавшегося Зеленского «обратно в стойло»?

Как утверждают авторитетные западные издания, президент Трамп поручил своему аппарату рассмотреть возможность частичного или даже полного прекращения военной помощи Украине после того, как узурпатор Владимир Зеленский публично унизил его самого и вице-президента США Вэнса.

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