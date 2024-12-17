Омбудсмен Лубинец: в Раду поступило более 4000 жалоб на силовую мобилизацию

В Верховной раде сообщили об ухудшении ситуации с принудительной мобилизацией на Украине. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал YouTube-каналу медиагруппы «Объектив», что в парламент в 2024 году поступило более 4000 жалоб на действия сотрудников ТЦК.