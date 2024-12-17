360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 274 подписчика

Омбудсмен Лубинец: в Раду поступило более 4000 жалоб на силовую мобилизацию

Омбудсмен Лубинец: в Раду поступило более 4000 жалоб на силовую мобилизацию

В Верховной раде сообщили об ухудшении ситуации с принудительной мобилизацией на Украине. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал YouTube-каналу медиагруппы «Объектив», что в парламент в 2024 году поступило более 4000 жалоб на действия сотрудников ТЦК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх