Омбудсмен Лубинец: в Раду поступило более 4000 жалоб на силовую мобилизацию

В Верховной раде сообщили об ухудшении ситуации с принудительной мобилизацией на Украине. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал YouTube-каналу медиагруппы «Объектив», что в парламент в 2024 году поступило более 4000 жалоб на действия сотрудников ТЦК.
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