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«Это могло закончиться совсем иначе»: самые неожиданные повороты в судьбе Никиты Михалкова

«Это могло закончиться совсем иначе»: самые неожиданные повороты в судьбе Никиты Михалкова

Он мог остаться известным актёром. Мог вообще не стать режиссёром. После исключения из Щукинского училища его карьера вполне могла пойти по другому пути.

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