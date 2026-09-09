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Получившая серьезную травму Регина Тодоренко встала на костыли

Получившая серьезную травму Регина Тодоренко встала на костыли

Регина Тодоренко временно лишилась возможности ходить Популярная телезвезда восстанавливается после сильного повреждения нижней конечности и вынуждена передвигаться с помощью специальных ортопедических приспособлений.

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