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Собянин: Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще

Собянин: Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще

Отмена турникетов в наземном транспорте Москвы изменила имидж города, упростила внедрение новых пассажирских сервисов и дала возможность экономить время в пути.

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