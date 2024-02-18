Красноярцев ждет по-настоящему зимняя морозная неделя

Зима не собирается уступать весне легко и быстро: под конец февраля в Красноярске ударил морозец. Судя по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник днем сохранится температура в районе -20 градусов, а по ночам столбик термометра будет опускаться и до -30.
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