Красноярцев ждет по-настоящему зимняя морозная неделя

Зима не собирается уступать весне легко и быстро: под конец февраля в Красноярске ударил морозец. Судя по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник днем сохранится температура в районе -20 градусов, а по ночам столбик термометра будет опускаться и до -30.