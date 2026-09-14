10-year Treasury yields briefly hit 5% mark

Yields on the 10-year U.S. Treasury note hit the 5% mark on Monday morning for the first time since July 2023 before falling back to 4.
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