Реплика В. Богданова.

РФ. г. Тюмень. Реплика ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА об участии в переговорах, ТРАМПА и ПУТИНА. У меня сложилось мнение об участии Трампа на переговорах, что он постоянно себя предлагает Путин быть временным его ОРДИНАРЦЕМ для более успешного проведения переговоров.