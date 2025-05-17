Реплика В. Богданова.

РФ. г. Тюмень. Реплика ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА об участии в переговорах, ТРАМПА и ПУТИНА. У меня сложилось мнение об участии Трампа на переговорах, что он постоянно себя предлагает Путин быть временным его ОРДИНАРЦЕМ для более успешного проведения переговоров.
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