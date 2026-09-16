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Немецкая партия АдГ разработала концепцию нормализации отношений с Россией

Партия «Альтернатива для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российских нефти и газа.

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