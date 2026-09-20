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Татар-информ

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Семья ветерана СВО из Казани: «Ходить на выборы – наша семейная традиция»

Семья ветерана СВО из Казани: «Ходить на выборы – наша семейная традиция»

Скриншот трансляции ТНВ Среди традиций семьи ветерана СВО Владимира Павленкова из Казани – голосование на выборах.

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