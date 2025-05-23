Обзор рынка комерческой недвижимости - рынок в стогнации

В настоящее время рынок коммерческой недвижимости Украины находится в состоянии стагнации. Цены снизились во всех сегментах, за исключением небольших торговых площадей, спрос на которые остается высоким как в Киеве, так и в регионах.
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