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Прораб Днепропетровщины

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Обзор рынка комерческой недвижимости - рынок в стогнации

Обзор рынка комерческой недвижимости - рынок в стогнации

В настоящее время рынок коммерческой недвижимости Украины находится в состоянии стагнации. Цены снизились во всех сегментах, за исключением небольших торговых площадей, спрос на которые остается высоким как в Киеве, так и в регионах.

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