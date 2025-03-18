Стикеры вместо любви

ВМ Владимир Минаков С каждым годом у мамзелей растут потребности и желания - "подарив" на 23 февраля носки или трусы, в ответ требовать в подарок шубу, авто, квартиру или отдых на Мальдивах-Багамах, с визгом о том, что отдаёт ему самое дорогое - внимание и совместное проживание, ведь могла выйти замуж за миллиардера или принца, а теперь проживает с гнобителем её молодости и красоты! Типа: " Ты должен вкладываться с мою красоту - оплачивать парикмахерские, маникюры, фитнесклубы, чтобы я была со сногсшибательной внешностью"... Так - вперёд, на производство, в торговлю, в банк, зарабатывай себе на свои хотелки Вроде, она живёт одну жизнь и хочет её прожить красиво, радостно, а у мужа - пять жизней и одну он точно должен пропахать на её мечту, а пятую, так и быть, на себя...

Татьяна Хлусова Вера, а почему Вы думаете, что она "свои деньги считает своими, а мужнины общими"? Может быть, они просто всегда в курсе финансовой ситуации друг друга - это и ответ на вопрос, какую ситуацию должен был знать муж, вероятно, ситуация у неё была тогда очень сложная, и муж об этом знал. А она знает его ситуацию, поэтому считать деньги в его кармане у неё не было надобности. А что касается новой одежды и салона - известно много случаев, когда женщина обходилась без этого, и в итоге получала от мужа сообщение, что он нашёл другую, потому что жена стала страшной неухоженной бабой и больше его не привлекает.