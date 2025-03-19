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Царьград

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Пенсионерам России озвучили список льгот, на которые они могут рассчитывать в 2025 году

Пенсионерам России озвучили список льгот, на которые они могут рассчитывать в 2025 году

Правительство упростило процесс получения некоторых льгот, которые теперь будут назначаться автоматически.

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