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Русская весна

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Дроны спецназа уничтожают боевиков ВСУ во время десантирования в Часов Яре (ВИДЕО)

Дроны спецназа уничтожают боевиков ВСУ во время десантирования в Часов Яре (ВИДЕО)

Дроны спецназа уничтожают боевиков ВСУ во время десантирования в Часов Яре (ДНР). Операторы БПЛА 58-го отдельного батальона спецназначения нейтрализуют технику и личный состав врага точными сбросами, поддерживая наступление наших войск.

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