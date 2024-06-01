Дроны спецназа уничтожают боевиков ВСУ во время десантирования в Часов Яре (ВИДЕО)

Дроны спецназа уничтожают боевиков ВСУ во время десантирования в Часов Яре (ДНР). Операторы БПЛА 58-го отдельного батальона спецназначения нейтрализуют технику и личный состав врага точными сбросами, поддерживая наступление наших войск.
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