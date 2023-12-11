В Чечне наладят производство УАЗов

На автозаводе «Чеченавто», где создается автомобильный кластер, в 2024 году планируют поставить на конвейер модели Ульяновского автозавода, пишет ТАСС со ссылкой на председателя правительства региона Муслима Хучиева.
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