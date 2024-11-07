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Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную президентом России Владимиром Путиным готовность к контактам с одержавшим победу на выборах в США кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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