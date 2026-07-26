Макеевка. Ул. Лебедева, на торце 3 дома порыв воды, около недели уже течёт. Из крана идет грязная вода.
Макеевка.
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Макеевка. Ул. Лебедева, на торце 3 дома порыв воды, около недели уже течёт. Из крана идет грязная вода.
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