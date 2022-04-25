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Лавров заявил об имитации переговоров с Россией со стороны Украины

MFA Russia/via Globallookpress.com Правительство Украины под руководством президента страны Владимира Зеленского лишь имитирует переговорный процесс с российской стороной.

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