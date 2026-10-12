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Врач Кондрахин: плохо промытый термос грозит отравлением и аллергией

Врач Кондрахин: плохо промытый термос грозит отравлением и аллергией

Привычная вещь вроде термоса способна незаметно подорвать здоровье. Терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» предупредил: если ёмкость плохо промыть или недостаточно просушить, в ней начинают размножаться бактерии, а деревянная пробка покрывается плесенью.

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