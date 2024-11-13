В Москве осужден бывший начальник отдела Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Евгения Макеева.
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