Владельцем судна является индийский миллиардер Сайрус Паллонджи, экс-президент Tata Group. 80-метровая яхта Tatiana, построенная компанией Bilgin Yachts в феврале 2020.
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