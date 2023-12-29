Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на аргентинской территории Дмитрий Феоктистов обратил внимание на тот факт, что Москва против отправки имеющейся у державы вертолётной техники из РФ киевскому режиму.
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