Премьер Белоруссии Головченко назвал «дикостью» действия толпы в Польше в отношении российских дипломатов

Премьер-министр РБ Роман Головченко высказался об инциденте с российским послом в Польше. Политик назвал «дикостью» поведение агрессивной толпы, не позволившей дипломам возложить цветы в День Победы на мемориальном кладбище советских воинов.
Премьер-министр РБ Роман Головченко высказался об инциденте с российским послом в Польше. Политик назвал «дикостью» поведение агрессивной толпы, не позволившей дипломам возложить цветы в День Победы на мемориальном кладбище советских воинов.
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