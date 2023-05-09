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Премьер Белоруссии Головченко назвал «дикостью» действия толпы в Польше в отношении российских дипломатов

Премьер Белоруссии Головченко назвал «дикостью» действия толпы в Польше в отношении российских дипломатов

Премьер-министр РБ Роман Головченко высказался об инциденте с российским послом в Польше. Политик назвал «дикостью» поведение агрессивной толпы, не позволившей дипломам возложить цветы в День Победы на мемориальном кладбище советских воинов.

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