В Приморье началось планирование совместных российско-лаосских учений

В Приморском крае стартовала первая планирующая конференция представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народной Демократической Республики по организации предстоящего совместного военного учения "Ларос-2023".
В Приморском крае стартовала первая планирующая конференция представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народной Демократической Республики по организации предстоящего совместного военного учения "Ларос-2023".
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