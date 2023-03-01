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В Приморье началось планирование совместных российско-лаосских учений

В Приморье началось планирование совместных российско-лаосских учений

В Приморском крае стартовала первая планирующая конференция представителей командования Восточного военного округа (ВВО) и минобороны Лаосской Народной Демократической Республики по организации предстоящего совместного военного учения "Ларос-2023".

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