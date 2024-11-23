В школах Крыма сменили привычные звонки на известные мелодии

Evgenija Palette

Вот, придурки! Вот, ПРОКЛЯТЫЕ ЕГЭШНИКИ, выучившиеся на учителей... Школьный звонок! Это - символ детства, школы, трудного, или не очень, добывания знаний, символ проб и ошибок, пристрастий и заблуждений ДЕТСТВА. И еще - это - СИМВОЛ СТАБИЛЬНОСТИ ПОРЯДКА ВЕЩЕЙ!... Вот, дураки-то...