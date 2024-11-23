Крымские школы присоединились к проекту Минпросвещения «Музыка вместо звонков». Теперь вместо привычной трели на урок и с урока учеников зовут известные мелодии.
В школах Крыма сменили привычные звонки на известные мелодии
Комментарии
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Evgenija Palette
Вот, придурки! Вот, ПРОКЛЯТЫЕ ЕГЭШНИКИ, выучившиеся на учителей... Школьный звонок! Это - символ детства, школы, трудного, или не очень, добывания знаний, символ проб и ошибок, пристрастий и заблуждений ДЕТСТВА. И еще - это - СИМВОЛ СТАБИЛЬНОСТИ ПОРЯДКА ВЕЩЕЙ!... Вот, дураки-то...
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17 час.
Evgenija Palette
Это не иначе, как НОВОВВЕДЕНИЕ от этой дебильной личности, с голубыми, как две пуговицы, глазами, который выступает от имени МИНИСТРА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...
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17 час.
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