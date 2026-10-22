Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон высказал мнение, что Владимир Зеленский предусмотрел возможные пути побега, осознавая шаткость своей власти на фоне отмены выборов и критики со стороны Дональда Трампа за действия ВСУ и комментарии о соглашениях Москвы.