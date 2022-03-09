История со стрельбой на Шаморе получила продолжение

Как корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 6 по Советскому району поступило сообщение местной жительницы о конфликте с арендодателем по поводу возгорания бани.