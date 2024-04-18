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ЕС платит за импорт газа в четыре раз больше, чем США и Китай

ЕС платит за импорт газа в четыре раз больше, чем США и Китай

Расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают аналогичные показатели США и Китая. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

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