ЕС платит за импорт газа в четыре раз больше, чем США и Китай

Расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают аналогичные показатели США и Китая. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.