Россияне рассказали о страхах по поводу программы долгосрочных сбережений

Главными препятствиями для участия в продвигаемой властями программе долгосрочных сбережений для россиян являются нехватка денег, недоверие к государству из-за ожидаемых изменений правил игры и высокая инфляция, которая может обесценить вложения.
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