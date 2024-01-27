"Магнит" выплатил дивиденды за 2022 год в размере 42 млрд рублей

Торговая сеть "Магнит" сообщила о выплате дивидендов за 2022 год в размере 42 млрд рублей. В сообщении "Магнита" по данному поводу говорится, что: "Нашим акционерам были выплачены дивиденды в размере 42 000 659 558 рублей их размер на одну акцию составил 412,1 рублей.