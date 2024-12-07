Юрий Ильинов

«Аморально, но законно»: ЕС негласно финансирует Москву – Politico В текущем году ЕС увеличил расходы на закупку российского топлива в Индии, что помогло пополнить военную казну Москвы. Об этом говорит свежий отчет Еврокомиссии, с которым ознакомилось издание Politico. По данным анализа, с января по август ЕС закупил топлива на сумму, что почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Продавцами были три крупных индийских нефтеперерабатывающих завода, работающих на российской сырой нефти. Хотя этот вид перекачки европейских денег в казну РФ «аморален» с точки зрения русофобов, он полностью законен с точки зрения законодательства. И, как видно, сложившуюся дилемму в ЕС решают просто – продолжают покупать, отодвигая моральные принципы ради материальных ценностей. Такое негласное финансирование происходит несмотря на попытки ЕС установить ценовой предел G7 в 60 долларов за баррель и запретить прямой импорт большей части российской нефти в блок. Все это демонстрирует, насколько уязвимыми стали санкционные меры за два года с момента их введения. Невозможно точно сказать, сколько российского топлива индийские НПЗ продали в ЕС. По самым скромным оценкам, на него приходится от 30 до 70 процентов всего импорта в этом году. В докладе указывается, что Индия, которая сменила Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика нефтепродуктов в Европу в 2024 году, также начала принимать российские грузы посредством судов, попавших под ограничения. Это событие теперь вызывает гнев внутри ЕС. Как пишет Politico, Брюссель прекрасно знает об этой лазейке в санкциях по переработке, которая позволяет ЕС легально покупать топливо российского происхождения, если оно перерабатывается в других странах. Но отчет показывает, как ЕС и дальше продолжает финансировать Москву, несмотря на свои попытки урезать доходы Кремля, около половины которых поступают от экспорта ископаемого топлива.