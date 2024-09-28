Сломанный ограничитель для фур на ул. Малыгина восстановят в Новосибирске

Жители Хилокского жилмассива пожаловались на сломанную рамку-ограничитель для фур на улице Малыгина. Несколько дней ее установили, чтобы запретить въезд большегрузов в аул жителей Средней Азии, но спустя мало врем конструкция оказалась разрушенной.
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