Закон и Порядок

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Успешное завершение операции на Украине будет означать конец гегемонии США. Вот там и бесятся

Успешное завершение операции на Украине будет означать конец гегемонии США. Вот там и бесятся

Сейчас, когда проходит спецоперация на Украине, на кону стоит не просто наша безопасность. Хотя в первую очередь - это защита жителей Донбасса и нейтрализация угрозы проекта "Анти-Россия".

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