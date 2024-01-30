Поделки из бумаги маме на 8 марта

8 марта – это праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Мамы и бабушки, тети и сестры получают поздравления, подарки, открытки и сюрпризы на Международный женский день, который мы празднуем 8 марта.
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