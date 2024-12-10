В колледжах стартовал IV межрегиональный чемпионат «Навыки Ямала»

Он собрал студентов из пяти регионов, успешно прошедших предварительные отборы. Участие принимают молодые специалисты из Ямала, Югры, Красноярского и Пермского краев, а также из Волновахского муниципального округа.
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