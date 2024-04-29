Сегодня электричество отключают лишь на 10 улицах Астрахани

Но почти на 11 часов. В понедельник, 29 апреля, плановые отключения электричества коснутся лишь 10 улиц и переулков Астрахани: Отключение продлится 10,5 часов, и возобновление подачи электроэнергии состоится в 19:00.
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