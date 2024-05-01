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Русская весна

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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск: озвучены важные задачи

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск: озвучены важные задачи

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Руководитель военного ведомства заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения СВО и указал на необходимость дальнейшего наращивания поставок в армию вооружения, военной техники и средств поражения.

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