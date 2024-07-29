Когда Германия поумнеет?

Этот Запад ОПЯТЬ В БАНДУ СБИВАЕТСЯ ПРОТИВ РОССИИ?!! Все как всегда... из века в век ничего не меняется...

Лондон понял-пора уже сколачивать союз из западных стран, наступив на Брюссель. Германия на новый союз согласна, осталось "уговорить принцессу"- прогнуть Макрона. Ну, а до нападения на Россию дело не дойдет.Кишка тонка.

Natalija Osminina

Свой Брексит Лондон делал для развала ЕС, вернее, Брюсселя, и подчинения стран Европы под себя. Но без Украины выкормить этих нищебродов одной Шотландской нефтью и газом было невозможно- нужна была Украина-кормилица Запада)) Для реализации своего плана Борис Джонсон заключил договор с Трампом. 4 года работали-только решили пожинать плоды - как пришел Байден. Началась СВО. Сейчас Лондон уже вынужден строить свою "Великую Британскую Империю" только из стран западной Европы- поизмельчали бриты-ни один проект не вытанцовывается, а вроде и яйца не мешают за их отсуствием. СУДЬБА...