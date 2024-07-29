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Когда Германия поумнеет?

Когда Германия поумнеет?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Сенсацию подвезли. Даже две: Великобритания намерена заключить с Евросоюзом полноценный военный пакт, но сначала в полной мере восстановить прежние всеобъемлющие отношения с Германией «как при бабушке» (фрау канцлерин Меркель), то есть – вернуться к статус-кво периода «до Brexit».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Этот Запад ОПЯТЬ В БАНДУ СБИВАЕТСЯ ПРОТИВ РОССИИ?!! Все как всегда... из века в век ничего не меняется...
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16 час.
Natalija Osminina
Лондон понял-пора уже сколачивать союз из западных стран, наступив на Брюссель. Германия на новый союз  согласна, осталось &quot;уговорить принцессу&quot;- прогнуть Макрона. Ну, а до нападения на Россию дело не дойдет.Кишка тонка.
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14 час.
Natalija Osminina
Свой Брексит Лондон делал для развала ЕС, вернее, Брюсселя,  и подчинения стран Европы под себя. Но без Украины выкормить этих нищебродов одной Шотландской нефтью и газом было невозможно- нужна была Украина-кормилица Запада))  Для реализации своего плана Борис Джонсон заключил договор с Трампом. 4 года работали-только решили пожинать плоды - как пришел Байден. Началась СВО. Сейчас Лондон уже вынужден строить свою &quot;Великую Британскую Империю&quot; только из стран западной Европы- поизмельчали бриты-ни один проект не вытанцовывается, а вроде и яйца не мешают за их отсуствием. СУДЬБА...
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13 час.

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