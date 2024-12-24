Сихарулидзе о танцах на льду: «Весь сезон судьи давали молодым возможность бороться, а не думать о том, какое место они занимают в очереди на пьедестал»

«Прогресс в танцах – это результат совместной работы спортсменов, тренеров и специалистов. По крайней мере, четыре молодых дуэта – Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – в нынешнем сезоне превратились в зрелых и матерых танцоров.