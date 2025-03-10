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Андрей Травников: Районы Новосибирской области не должны допустить массовые возгорания в пожароопасный сезон

Андрей Травников: Районы Новосибирской области не должны допустить массовые возгорания в пожароопасный сезон

В регионе завершается подготовка к пожароопасному сезону-2025. Обстановку в районах Новосибирской области обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

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