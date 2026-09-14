Bank Of England Spends £85k Researching How Best To Erase Churchill Authored by Steve Watson via Modernity News, The Bank of England has spent more than £85,000 of research money to justify wiping Winston Churchill, Jane Austen, J.
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