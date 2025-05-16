Швеция и Швейцария вырвались в четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Сборные Швеции и Швейцарии обеспечили себе места в четвертьфинале ЧМ-2025 по хоккею. В Стокгольме шведы победили Словению 4:0, а в Хернинге швейцарцы обыграли Норвегию 3:0, закрепляя лидерство в своих группах.
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