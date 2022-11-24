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Страны ЕС договорились об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки

Страны ЕС договорились об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, их объем в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств-членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.

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