Страны ЕС договорились об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, их объем в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств-членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.
Министры энергетики стран Евросоюза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, их объем в 2023 году должен составить как минимум 15% от объема газохранилищ государств-членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.
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